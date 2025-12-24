Погибшим при подрыве авто ДПС полицейским было 24 года и 25 лет

Госавтоинспекция: погибшим при взрыве полицейским было 24 года и 25 лет

Сотрудники полиции, которые погибли сегодня при подрыве служебной машины, были совсем молодыми. Одному из них было 24 года, второму — 25 лет.

«Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов — лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы», — заявили в Госавтоинспекции столицы.

Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, заключили в ведомстве.