Сотрудникам подпольного интим-салона в Перми вынесли приговоры

Лидера и семерых участников группы, организовавшей интим-салон в Перми, оштрафовали на суммы от 250 до 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В составе группы работали водители и диспетчеры. За два года через публичный дом прошли не менее 20 девушек. При обыске у организатора нашли 1,8 миллиона рублей наличными, мобильные телефоны и сим-карты. Его жена попыталась избавиться от улик, выкинув в окно, но вскоре их нашли.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее суд в Москве постановил заблокировать пять сайтов, владельцы которых выдавали себя за блогеров по туризму, но на самом деле подбирали проституток для работы за границей.