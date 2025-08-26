Суд заблокировал выдававшие себя за тревел-блоги сайты по подбору проституток

Московский суд вынес решение о блокировке пяти сайтов, чьи владельцы выдавали себя за туристических блогеров, но занимались подбором секс-работниц для отправки в другие страны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы обнаружили аргументы правоохранителей, которые потребовали ограничить доступ к сайтам, размещающим информацию о платных сексуальных услугах.

Администраторов площадок обвинили в пропаганде проституции, противоречащей законодательству, и нанесению вреда общественной морали и здоровью.

В минувший понедельник, 25 августа, Telegram-канал Mash сообщил, что Останкинский суд Москвы по требованию столичной прокуратуры заблокировал сайты, где в открытом доступе находились материалы «Руководство по сексу с собаками» и «Лекции по зоофилии».

Представители надзорного ведомства заявили, что опубликованные материалы могли попасть на глаза детям и подросткам.