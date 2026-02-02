Сотрудника НИУ ВШЭ обвинили в убийстве жены в Германии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу об убийстве женщины из Казахстана в Германии. Внимание главы СК привлекли сообщения о том, что предполагаемые преступники могли скрыться в Москве.

На федеральном телеканале вышел сюжет об убийстве в Германии. Произошла жестокая расправа над женщиной, приехавшей из Казахстана.

Под подозрение попали свекровь и бывший муж. Предполагается, что они скрылись в Москве после того, как в Германии возбудили уголовное дело. Родители погибшей обратились к Бастрыкину.

«По доводам сюжета следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — сообщили в пресс-службе Следкома России.

Как сообщал РЕН ТВ, родители убитой в Германии стремятся привлечь виновных к ответственности. Они считают, что за этим стоят муж погибшей и свекровь.

Когда девушка перестала выходить на связь, родители начали искать ее, но супруг, казалось, не проявлял беспокойства и даже не сообщил о пропаже жены. Позже ее изуродованное тело обнаружили в озере.

Как оказалось, 40-летняя Айгуль Сайлыбаева — бывшая судья. Ее муж — научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, писала Lenta.ru. Когда девушка перестала выходить на связь, муж и свекровь Айгуль писали, что она просто где-то загуляла.

