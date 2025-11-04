Россиянин напал с ножом на жену в Турции

Россиянин в Аланье напал с ножом на свою жену, с которой находится в процессе развода. Женщину госпитализировали, сообщило агентство IHA.

По данным издания, конфликт произошел утром в 3 ноября в районе Махмутлар. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил ножом супругу. К ним оперативно прибыли скорая помощь и жандармерия.

Пострадавшей оказали первую помощь, после чего ее отвезли в больницу. Мужчину задержали. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что информации по происшествию пока не поступало.

