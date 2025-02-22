Сотрудника МВД аэропорта Домодедово арестовали за контрабанду

Сотрудника линейного управления МВД России аэропорта Домодедово Константина Трандафира арестовали за контрабанду. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд избрал меру пресечения сотруднику линейного управления МВД России аэропорта Домодедово по делу незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере», — сообщила пресс-служба.

В качестве меры пресечения избрали домашний арест на срок два месяца.

Ранее военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Рябых возглавлял один из департаментов ведомства, но уже был уволен с занимаемой должности.