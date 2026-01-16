Сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака отпустили под подписку о невыезде

В отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, житель Балахнинского района, являющийся сторонником запрещенной в России организации, в августе 2021 года перевел денежные средства на ее счет, заведомо зная о запрете ее деятельности на территории страны.

Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Уголовное дело против него возбудили по статье о финансировании экстремизма.

Как было известно ранее, фигурантом дела проходит сотрудник «Атомстройэкспорта» Михаил Щербак, занимающий должность директора по капитальному строительству.

«Атомстройэкспорт» является управляющей компанией инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». До работы в компании Щербак был заместителем главы администрации закрытого города Сарова.