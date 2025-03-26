Сотрудника аэропорта в Новосибирске поймали на краже из чемодана

Полиция в Новосибирске раскрыла кражу денег предпринимательницы. Приемосдатчик багажа в аэропорту Толмачево вытащил из ее чемодана 215 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Перед вылетом из Новосибирска в Бишкек рейсом S7-5541 женщина сняла деньги, положила в чемодан и сдала в багаж. В пункте назначения она обнаружила, что купюры пропали, и написала заявление в полицию.
В краже сознался 25-летний сотрудник Толмачево. Он вытащил пятитысячные купюры при погрузке чемодана на борт. Украденную сумму мужчина вернул. Ему грозят до пяти лет лишения свободы.
Незадолго до этого за кражу задержали уборщика в аэропорту Домодедово. Он присвоил забытый жителем Электростали кошелек с 270 тысячами рублей в отечественной и иностранной валюте. Полиция вычислила подозреваемого по записи камеры видеонаблюдения.
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