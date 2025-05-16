Сотрудник ветклиники три года насиловал подростка в Петербурге

Правоохранители задержали жителя Петербурга, которого подозревают в педофилии. По версии обвинения, он на протяжении трех лет приставал к подростку и делал снимки порнографического характера, сообщил РЕН ТВ .

Задержанный работал уборщиком в ветеринарной клинике. По версии следствия, мужчина начал развращать школьника в 2021 году, когда тому было 15 лет. До декабря 2024 года он за денежное вознаграждение делал фотографии с участием подростка и домогался до него в заброшенном здании

В мае 2025 года пострадавший, которому к тому моменту уже исполнилось 18 лет, встретился с мужчиной и попросил его удалить фотографии. Когда злоумышленник отказался, парень распылил перцовый баллончик и безуспешно попытался забрать телефон.

«Уборщик обратился в полицию, сообщил, что якобы его пытались ограбить. Парня задержали. А когда он рассказал, почему это сделал, задержали уборщика», — рассказал источник издания.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее на железнодорожной станции Лигово в Петербурге мужчина изнасиловал в общественном туалете 16-летнего подростка с инвалидностью. В полицию обратилась бабушка пострадавшего, преступника ищут.