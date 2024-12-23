Сотрудник ростовского СИЗО за 100 тысяч рублей водил женщин в мужские камеры

Один из сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области, где летом произошло ЧП с заложниками, за деньги приводил женщин в мужские камеры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, 29-летний дежурный в свои смены приводил девушек из женского блока в камеру к одному из арестантов, который отбывал наказание за разбой и вымогательство и пользовался авторитетом среди других заключенных. За организацию таких встреч он брал около ста тысяч рублей.

Помимо этого, молодой сотрудник, сговорившись с арестантом, к которому приводил женщин, продавал на территории ростовского СИЗО мобильные телефоны и сим-карты.

Сейчас заключенного перевели в другую камеру и он находится в Новочеркасске, а сотрудника СИЗО поместили под домашний арест.

Незаконная деятельность дежурного вскрылась в результате пристальных проверок изолятора после ЧП, связанного с захватом заложников. Выяснилось, что арестанты могли покупать в камеры ножи (за пять тысяч рублей), сим-карты и телефоны (кнопочные за десять тысяч рублей, а сенсорные за 25 тысяч), уточнил собеседник Shot.

Именно в этом СИЗО 16 июня шестеро арестантов выбрались из камеры и взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Захватчиков ранее приговорили по террористической статье. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.

После захвата террористами ростовского СИЗО комиссия ФСИН России провела проверку. В результате 16 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, еще четверых уволили с занимаемых должностей. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.