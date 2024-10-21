Сотрудник психушки попытался помочь избежать ареста обвиняемому в растрате

Сотрудника психдиспансера отправили под арест за мошенничество в Москве

Чертановский суд Москвы отправил под арест заведующего отделением 13-й психиатрической больницы Эдуарда Федина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, сотрудник диспансера помог лечь в клинику обвиняемому в растрате 600 миллионов рублей. Тогда ему поставили фальшивый диагноз, провели экспертизу и признали невменяемым.

Против работника психдиспансера завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Дома у фигурантов и в больнице прошли обыски. Чертановский суд столицы отправил Федина под арест.

Ранее в финансовых махинациях обвинили бывшего главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева. Он выдал кредит на сумму три миллиарда рублей самому себе, после чего покинул Россию. Против него завели дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».