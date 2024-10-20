Экс-главу банка «ФК Открытие» обвинили в махинациях с кредитами

«Коммерсант»: экс-главу банка Ромаева обвинили в выдаче кредита самому себе

Бывшего главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в финансовых махинациях. Он выдал кредит самому себе на сумму три миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант» .

«По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации», — сообщило издание.

Ромаев покинул страну в 2020 году, МВД планирует объявить банкира в международный розыск. Следствие уже подало ходатайство о заочном аресте Ромаева. Его обвиняют по статье УК «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».

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