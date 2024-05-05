Сотрудник колонии в Бердянске погиб, подорвавшись в машине | 360°

Криминал 05 мая 2024, 13:07 Сотрудник колонии в Бердянске погиб, подорвавшись в машине Следователи СКР возбудили дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске

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Правоохранители возбудили уголовное дело после убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске. Неизвестные взорвали машину мужчины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что 5 мая под автомобилем надзирателя взорвалась самодельная бомба. От полученных травм мужчина умер на месте.

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Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Правоохранители разыскивают причастных к подрыву, опрашивают очевидцев. Сотрудники СК также передали на экспертизу обломки взрывного устройства.

Ранее в украинских пабликах распространили сведения о взрыве 2 мая в Бердянске с последующим пожаром. Как выяснилось, пожар действительно был, но из-за вспыхнувшего сухостоя.