Сотрудник колонии в Бердянске погиб, подорвавшись в машине | 360°

05 мая 2024, 13:07
Сотрудник колонии в Бердянске погиб, подорвавшись в машине
Следователи СКР возбудили дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске
Правоохранители возбудили уголовное дело после убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске. Неизвестные взорвали машину мужчины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что 5 мая под автомобилем надзирателя взорвалась самодельная бомба. От полученных травм мужчина умер на месте.
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Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Правоохранители разыскивают причастных к подрыву, опрашивают очевидцев. Сотрудники СК также передали на экспертизу обломки взрывного устройства.
Ранее в украинских пабликах распространили сведения о взрыве 2 мая в Бердянске с последующим пожаром. Как выяснилось, пожар действительно был, но из-за вспыхнувшего сухостоя.
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