Фейк: в Бердянске прогремел взрыв и произошел пожар | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 15:07 Фейк: в Бердянске прогремел взрыв и произошел пожар Горевший сухостой в Бердянске приняли за последствия взрыва РИА «Новости»

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Украинские паблики сообщили, что вечером 2 мая в Бердянске якобы произошел взрыв, который спровоцировал пожар. Информация оказалась недостоверной, в городе горел сухостой.

Фейк

Украинские Telegram-каналы сообщили о взрыве в Бердянске вечером 2 мая и показали фото мощного пожара. Они заявили о «прилетах» и последовавшем возгорании.

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Правда

В Бердянске действительно произошел пожар. Но его спровоцировали не снаряды, а загоревшийся сухостой. Пожарные расчеты прибыли по вызову и ликвидировали возгорание камышовых зарослей. Информация о взрыве не подтвердилась.

Даже в популярных чатах Бердянска обсуждали пожар. Появились несколько сообщений о звуке взрыва, но его слышали локально. Некоторые жители сообщили о лопнувшем колесе грузовика. В городе не зафиксировали взрыв, который, по утверждению украинских пабликов, слышали даже в Мариуполе на расстоянии 65 километров от предполагаемого места происшествия.

Информация о взрыве, который спровоцировал пожар, оказалась недостоверной. На самом деле в юго-восточной части города горел камыш.

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