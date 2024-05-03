Фейк: в Бердянске прогремел взрыв и произошел пожар | 360°

03 мая 2024, 15:07
Фейк: в Бердянске прогремел взрыв и произошел пожар
Горевший сухостой в Бердянске приняли за последствия взрыва
Украинские паблики сообщили, что вечером 2 мая в Бердянске якобы произошел взрыв, который спровоцировал пожар. Информация оказалась недостоверной, в городе горел сухостой.
Фейк
Украинские Telegram-каналы сообщили о взрыве в Бердянске вечером 2 мая и показали фото мощного пожара. Они заявили о «прилетах» и последовавшем возгорании.
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Правда
В Бердянске действительно произошел пожар. Но его спровоцировали не снаряды, а загоревшийся сухостой. Пожарные расчеты прибыли по вызову и ликвидировали возгорание камышовых зарослей. Информация о взрыве не подтвердилась.
Даже в популярных чатах Бердянска обсуждали пожар. Появились несколько сообщений о звуке взрыва, но его слышали локально. Некоторые жители сообщили о лопнувшем колесе грузовика. В городе не зафиксировали взрыв, который, по утверждению украинских пабликов, слышали даже в Мариуполе на расстоянии 65 километров от предполагаемого места происшествия.
Информация о взрыве, который спровоцировал пожар, оказалась недостоверной. На самом деле в юго-восточной части города горел камыш.
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