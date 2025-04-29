Сотрудничество губительно. Как не стать жертвой мошенников под видом помощи стране

Мошенники придумали, как прикрываться брендом фонда «Защитники Отечества» для обмана россиян. Они заявили о запуске так называемого социального проекта, предлагая жертвам инвестировать в акции российских компаний и заработать до 30 миллионов рублей. Как не стать жертвой аферистов, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он рассказал, что мошенники быстро учатся противостоять мерам борьбы, которые вводят правоохранительные органы, и часто связывают обманные схемы с крупными мероприятиями. Одна из таких схем — финансовая пирамида, замаскированная под целевой фонд. Кроме того, мошенники могут предлагать взамен на личные данные приглашения на Парад Победы.

«К сожалению, просветительская работа находится не на том уровне, чтобы донести до граждан мысль: любое сотрудничество в таком формате губительно», — подчеркнул Бархота.

Он рекомендовал держать в секрете не только личные данные, но и планы по инвестициям, и в принципе информацию о благосостоянии. При желании инвестировать в государственные фонды эксперт призвал тщательно проверять реквизиты и прочие контакты.

Ранее школьник из Москвы передал мошенникам пять миллионов рублей, думая, что спасает родителей от тюремного заключения.