Школьник отдал миллионы рублей мошенникам, пообещавшим спасти родителей от тюрьмы

Московский школьник вынес из дома и передал мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, преступники связались с мальчиком в одном из мессенджеров. Они представились сотрудниками полиции и сказали ребенку, что его родителям грозит тюремный срок. Чтобы избежать наказания для мамы и папы, 12-летнего подростка убедили вынести из дома все имеющиеся деньги и передать их «правоохранителям».

Встречу ребенку назначили в районе лесополосы в Мытищах. Он вынес из квартиры пять миллионов рублей, семь тысяч долларов и около трех тысяч евро. После этого перестал отвечать на звонки родителей. Обеспокоенные супруги звонили друзьям сына, искали его по району и сообщили о пропаже мальчика в полицию.

Параллельно родители следили за передвижениями школьника через специальное приложение. Выяснилось, что мальчик пытался разменять пятитысячную купюру в аптеке, а также спрашивал, как ему вызвать такси.

Когда ребенок передал «полицейским» сумку с деньгами, его отправили домой. Когда мальчик вернулся, он рассказал детали случившегося родителям. Супруги, поняв, что сын попался на удочку мошенников, обратились в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что преступники начали активно использовать новую схему обмана. Аферисты звонят детям под видом сотрудников школ.