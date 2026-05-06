Состояние отравленных газом омских школьников назвали удовлетворительным
Омский СК возбудил уголовное дело после отравления газом школьников
Уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей, завели следователи после отравления газом учеников Тарской школы № 3. Об этом сообщила пресс-служба омского управления СК.
В ведомстве уточнили, что в среду, 6 мая, находившиеся в кабинете информатики школьники почувствовали себя плохо. Они обратились к врачам с жалобами на головокружение.
По предварительным данным, причиной могло стать отравление природным газом из-за возникшей утечки на трубопроводе во время опрессовки.
Пострадавших детей осмотрели медики и оценили их состояние как удовлетворительное. В ходе расследования криминалисты установят все причины и обстоятельства происшествия.
Об отравлении газом группы школьников в Таре сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он заявил, что утечка произошла во время работ на трубопроводе. Глава региона подчеркнул, что детей эвакуировали и оказали им необходимую медицинскую помощь.
Представитель региональной прокуратуры Татьяна Булихова уточнила, что медицинская помощь понадобилась 14 школьникам и педагогу.