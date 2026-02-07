СК завел дело после нападения на студентов и полицейских в общежитии в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале СК России.

Седьмого февраля 15-летний местный житель напал на студентов в общежитии на улице Репина. Подросток нанес нескольким проживающим ножевые ранения — пострадавших госпитализировали.

При задержании он оказал сопротивление и ранил двух сотрудников полиции. Сам нападавший также получил травмы и сейчас находится в больнице.

Дело возбудили по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На месте работают следователи и криминалист. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливают.