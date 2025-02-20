Соседи рассказали о семье Рачаловского, подозреваемого в превышении полномочий

Соседи по загородному дому замгубернатора, главы Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, рассказали РАИ «Новости» о его семье. Родственники чиновника жили тихо и не привлекали внимания.

Семья замгубернатора владеет частным домов в Аксайском районе, в 30 километрах от Ростова-на-Дону. В немноголюдном поселке почти нет транспорта и прохожих. Самого министра и его семью соседи охарактеризовали как спокойных людей, которые не привлекали к себе особого внимания.

«Нормальные они, спокойные, тихие, ничего такого. Да и не видно их почти», — рассказал собеседник агентства.

Другая местная жительница сообщила, что редко встречала самого Рачаловского и его близких.

«Да они здесь почти не живут. Старший Рачаловский бывает тут только летом, к детям приезжают. Вот дети тут в основном и живут летом, — отметила соседка.

Еще несколько жителей заявили, что не слышали об обысках и не видели, чтобы в доме чиновника проходили следственные мероприятия. Ворота и входная дверь на территории домовладения не опечатаны.

«Ничего не видели. Если и было что-то, то мы не видели ничего», — сказал один из соседей министра.

Рачаловского задержали 17 февраля. Против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ущерб от его действий достиг 156 миллионов рублей.