Собравшиеся воевать за ВСУ сыновья священника Ащеулова не сочли это виной

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова признали на суде, что собирались перейти границу и вступить в ряды ВСУ. Но виной это мужчины не считают, сообщило РИА «Новости» .

Дело сыновей священника начали рассматривать во 2-м Западном окружном военном суде. На заседании Иоанн Ащеулов признался в тех деяниях, которые ему вменяют, но не стал признавать вину.

«Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — пояснил он.

Его брат Тимофей высказался аналогичным образом. Третий брат Алексей отношение к обвинению высказывать не стал.

«В совершении деяний — признаю», — коротко сказал подсудимый.

По обвинительному заключению, братья собирались вступить в «Легион „Свобода России“»*. С его представителями они связались через Telegram, а потом приняли «совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России».

Мужчин задержали в Курской области при попытке перейти границу. Каждому из братьев в окончательной редакции предъявили обвинения по статьям о покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения государственной границы РФ по предварительному сговору, а также попытке участия в деятельности организации, признанной террористической в России.

О многодетной семье Ащеуловых стало широко известно еще 10 лет назад после изъятия детей из-за отсутствия условий для их проживания.

В дальнейшем детей вернули родителям. Кроме того, семье выделили жилое помещение на время ремонта дома.

В середине июня Липецкая митрополия заявила, что Игорь Ащеулов, сыновья которых стали фигурантами уголовного дела, не является клириком их монастырей и приходов с 2008 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России