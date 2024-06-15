Священник Ащеулов перестал быть клириком Липецкой митрополии более 15 лет назад

В Липецкая митрополии заявили, что Ащеулов не является ее клириком с 2008 года

Фото: Freepik

Священник Игорь Ащеулов, трех сыновей которого подозревают в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, с 2008 года не является клириком митрополии в Липецке. Информацию об этом опубликовали на сайте религиозной организации.

«С 2008 года священник Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии», — написала пресс-служба.

Второй западный окружной военный суд будет рассматривать дело троих наследников Ащеулова. Мужчины хотели перейти границу, чтобы вступить в ряды ВСУ. В итоге их задержали.

Ранее стало известно, что дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника дошло до военного суда. Его рассмотрят в открытом режиме, материалы разбирательства уже передали судье. Дату слушаний пока не определили.

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