«Собакой назвал». Избитый бизнесменом в Якутии школьник обратится к психологам
Мать избитого якутского школьника: нападавший нагло вел себя на очной ставке
Напавший на школьника житель Якутии владеет гостиничным бизнесом. Извинений за побои он не принес, сообщила 360.ru мать пострадавшего подростка.
По ее словам, мужчина имеет судимость, а из тюрьмы он вышел по УДО. В свое оправдание нападавший рассказал, что якобы принял школьника за парня возрастом 18-20 лет, добавила женщина.
«Он ведет себя очень нагло. Зашел на очную ставку, как будто он пуп земли», — подчернула она.
Мать избитого школьника в подробностях рассказала, как все произошло. Она сообщила, что агрессор окрикнул подростка из машины, когда тот шел в школу вместе с подругой, а затем набросился на него с кулаками.
«Этот мужчина выкрикивает из машины: „Ты девочка или пацан?“ На что мой сын отвечает, что он пацан. Потом мужчина выходит из машины, берет его за капюшон и сразу же ударяет его», — заявила женщина.
Она добавила, что неадекватный мужчина некоторое время держал подростка за капюшон, ругался матом и задавал ее сыну вопросы о его одежде и внешности.
«Он в очках, очки отлетают. Подруга тоже испугалась. Потом он очень долгое время его держит и что-то кричит, нецензурная брань <…> И собакой назвал, и всем на свете. Унизил честь и достоинство моего ребенка прилюдно», — объяснила мать учащегося.
В результате ударов у школьника осталась на лице ссадина у виска и синяк на скуле.
«Сейчас начали присутствовать головные боли, мы записались к педиатру, потом к невропатологу. Сейчас будем работать уже с психологами», — заключила жительница Якутии.
Она отметила, что нападавший хотел замять дело и предложил ей 30 тысяч за «примирение сторон», но она отказалась.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее публиковалась информация о том, что мужчина набросился на подростка из-за слишком светлой кофты и фиолетовой куртки. Нападавшим оказался местный житель Андрей Ф.