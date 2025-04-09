В Сочи стаффорды едва не загрызли местную жительницу

В Сочи два стаффордширских терьера накинулись на местную жительницу. Их хозяин с большим трудом смог остановить животных, сообщил РЕН ТВ .

Пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами, женщина провела там несколько дней. Врачам пришлось зашивать глубокие раны после нападения собак

«У меня панический страх после этого нападения. Я спать даже спокойно не могу, в ужасе просыпаюсь, мне некомфортно в присутствии этих собак. Не дай бог, что с моим ребенком сделают», — отметила женщина.

Агрессивные собаки набросились на нее во дворе дома. Жительница Сочи выходила на улицу в тот момент, когда стаффордширские терьеры прогуливались по территории.

Хозяйка собак отметила, что раньше они никогда ни на кого не нападали, их воспитанием занимались как следует. По ее мнению, нападение случилось из-за того, что пес решил защитить щенка.

«Щенок любознательный — узнал, что это за новый объект выходит из двери. Старшая собака агрессивно решила защитить, а он поддержал свою старшую», — объяснила владелица животных.

Ранее собака набросилась на четырехлетнюю девочку в Подмосковье.