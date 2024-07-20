Снявшегося в форме сотрудника ГАИ блогера Эдварда Била задержали

РЕН ТВ сообщил о задержании блогера Эдварда Била по делу о мелком хулиганстве

Фото: РИА «Новости»

Полиция задержала скандального блогера Эдварда Била в центре Москвы после публикации ролика, в котором пранкер катался на электросамокате в форме сотрудника ГАИ. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

По словам собеседника журналистов, блогера обвинили в мелком хулиганстве по административной статье. Наказание за такое правонарушение составляет до 15 суток ареста.

На этой неделе Эдвард Бил в костюме, похожем на форму дорожного инспектора с надписью «самокатная патрульная служба», появился в Одинцовском городском округе, прокатившись на электросамокате вместе с другом, одетым в такую же форму.

Прокуратура Московской области объявила о начале проверки законности распространения видео, а также соблюдения правил дорожного движения во время съемки. Также в ведомстве заявили, что процессуальную проверку начало территориальное управление МВД за незаконное ношение блогером формы силовика.

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