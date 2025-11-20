«Смотрящий» за Свердловской областью получил 13 лет колонии

Свердловский областной суд приговорил «смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Согласно материалам дела, Гасанову поручили управлять в регионе воровской кассой, пропагандировать криминальные традиции и разрешать конфликты. Кроме того, уже находясь в СИЗО, авторитет угрожал сотруднику ФСИН при исполнении и оскорблял его.

Подсудимого признали виновным по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, публичном оскорблении представителя власти и угрозах сотруднику следственного изолятора. Кроме того, Гасанову предстоит выплатить штраф в размере миллиона рублей, а еще год после выхода из колонии он будет ограничен в свободе.

Приговор вступит в силу через 15 дней, если его не обжалуют в вышестоящей инстанции.

Ранее вора в законе Гию Свердловского взяли под стражу до 30 декабря.

*«АУЕ» — запрещенная в России экстремистская организация.