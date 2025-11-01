Смоленского предпринимателя обвинили в покушении на контрабанду бивней мамонтов

Смоленская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело о покушении на контрабанду бивней мамонтов. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального ведомства.

По ее данным, руководитель организации, осуществляющей реализацию предметов палеонтологии, собирался сбыть бивни мамонтов и их фрагменты стоимостью более 16 миллионов рублей.

Следствие установило, что у бизнесмена не было необходимых разрешительных документов на вывоз культурной ценности за пределы России. Против гендиректора возбудили уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду».

«Действия обвиняемого пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Краснинский районный суд Смоленской области для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе.

