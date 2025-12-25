СМИ разрешили снимать процесс в суде по выселению Долиной из квартиры Лурье

Журналистам разрешили использовать аппаратуру для съемок процесса в Мосгорсуде по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры Полины Лурье. Суд посетил корреспондент 360.ru.

Инстанция 25 декабря также решит вопрос о снятии дочки и внучки певицы с регистрационного учета. Родственницы артистки прописаны в квартире.

Верховный суд ранее признал покупательницу квартиры Долиной Полину Лурье собственницей. Ее защита потребовала удовлетворить исковые требования и выселить артистку из квартиры.

Суд принял положительное решение — певица должна покинуть жилье.

Сама артистка, по словам ее адвоката, обещала выехать из квартиры в Хамовниках до 10 января, но после новогодних праздников.