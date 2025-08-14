Судью нашли в Камышине с ножом в голове

Baza: в Камышине федерального судью расстреляли на улице и воткнули нож в глаз

Труп федерального судьи нашли улице в Камышине Волгоградской области. Его расстреляли, отрезали половой орган и воткнули нож в глаз, сообщил Telegram-канал Baza .

По неофициальной версии, с мужчиной жестоко расправились из-за ревности. Супруг одной из женщин отомстил судье за измену своей жены.

Он подкараулил судью вечером возле Камышинского районного суда, расстрелял из «Сайги», отрезал половой орган и воткнул в глаз нож.

Как сообщил Lenta.ru источник в силовых структурах, труп мужчины обнаружили на Советской улице.

