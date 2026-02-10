Сломавшего нос девушке в московском метро неадеквата обвинили в хулиганстве

Обвинение в хулиганстве предъявили московские следователи пассажиру метро, напавшему на девушку на станции «Таганская» 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

В ведомстве уточнили, что мужчина вступил с пострадавшей в словесную перепалку, а после не менее двух раз ударил девушку.

После задержания агрессору предъявили обвинение в хулиганстве. В ближайшее время сотрудники ведомства обратятся в суд с ходатайством об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Пострадавшая в результате нападения девушка в комментарии 360.ru рассказала, что неадекватный молодой человек приставал к пассажирам, выпрашивая у них деньги. Когда ему отказывали, начинал проявлять агрессию.

Она подчеркнула, что, когда стала снимать агрессора на телефон, сначала он попытался вырвать гаджет из рук, а после этого ударил и сломал нос. Пострадавшая добавила, что обратилась в полицию с заявлением.