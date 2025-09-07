Сломали ребра и изнасиловали. Дети три дня мучили пенсионерку в Нижегородской области

В Нижегородской области нашли подростков, которые несколько дней мучили пенсионерку. Как сообщило издание News.ru , пожилую женщину избили, обрили налысо и изнасиловали. Возбуждено уголовное дело.

О ЧП стало известно после того, как в Telegram-каналах появилось видео из поселка имени Тимирязева в Городецком районе Нижегородской области. На нем 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной.

«Предварительно установлено, что законные представители двоих подростков, причастных к инциденту, состоят на профилактическом учете. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — заявили в региональном управлении МВД.

Пострадавшую буквально избили до полусмерти. Причем все зверства дети снимали на телефон.

«Двое 13-летних отморозков сломали пенсионерке конечности и ребра, обрили женщину налысо и издевались над ней три дня. Пытки снимали на камеру, чтобы хвастаться контентом перед друзьями», — утверждает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По информации Telegram-канала «Лента дня», кроме двух 13-летних мальчиков, в преступлении участвовала восьмилетняя девочка. Они не только изнасиловали пострадавшую, но и подвергли ее жестоким пыткам.

«Малолетние изверги из Нижегородской области три дня мучили старушку. <… > У нее многочисленные переломы рук и ног, сломаны ребра и повреждены внутренние органы», — добавил канал.

Пострадавшая сейчас находится в больнице. После прохождения лечения ее направят на экспертизу для определения степени нанесенного вреда.

