Следствие попросило заочно арестовать экс-главу банка «ФК Открытие»

Следствие подало ходатайство о заочном аресте бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Ходатайство следствия поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения вопроса о заочном аресте Ромаева», — говорится в сообщении.

Ромаева обвиняют по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».

Ранее обвинение в растрате в особо крупном размере предъявили экс-замминистра обороны Тимуру Иванову. Дело связано с хищением более 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц».