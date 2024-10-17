Следствие попросило заочно арестовать экс-главу банка «ФК Открытие»
Следствие подало ходатайство о заочном аресте бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
«Ходатайство следствия поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения вопроса о заочном аресте Ромаева», — говорится в сообщении.
Ромаева обвиняют по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».
Ранее обвинение в растрате в особо крупном размере предъявили экс-замминистра обороны Тимуру Иванову. Дело связано с хищением более 3,2 миллиарда рублей у банка «Интеркоммерц».
Трамп обвинил Зеленского в украинском конфликте
Последние минуты жизни главы ХАМАС попали на видео
Зеленский потребовал готовить войска НАТО для отправки на Украину
Катер ушел под воду в Крюковом канале Петербурга
Meta уволила более 20 человек за злоупотребление талонами на еду
Участников ОПГ из 90-х отправили под стражу
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте