Следствие попросило суд арестовать последователя блогера Лесли

Московские следователи просят суд избрать меру пресечения для последователя блогера Алекса Лесли. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«С одним из последователей проведен ряд следственных действий. Ему предъявлено обвинение», — отметили следователи.

Вина подозреваемого в совершении данного правонарушения подтверждается показаниями пострадавшей, очевидцев, протоколом осмотра вещей и другими материалами уголовного производства.

Сегодня следствие попросит Тверской районный суд Москвы арестовать его.

Ранее правоохранители задержали еще одного участника курсов блогера Алекса Лесли. В отношении него завели уголовное дело и провели в его квартире обыск. Подозреваемого переправили в российскую столицу на допрос. Ему вменяют первую часть 132-й статьи Уголовного кодекса России «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.