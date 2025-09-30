Следствие попросило отправить напавшего на архангельский техникум под стражу

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу 18-летнего отчисленного студента, который напал на педагогов в техникуме строительства и экономики в Архангельске. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном следственном управлении СК.

Молодого человека обвинили в покушении на жизнь четырех человек. Он напал с ножом на педагогов после того, как его отчислили, и ранил двух женщин. Фигурант уголовного дела частично признал вину: он подтвердил, что хотел отомстить сотрудникам учебного заведения.

Когда экс-студент напал с ножом на преподавательниц, его скрутили однокурсники. Одна из раненых женщин попала в реанимацию, ей провели операцию. Сейчас ее перевели в обычную палату.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский похвалил студентов, которые задержали нападавшего до того, как приехала полиция. Он назвал их поведение мужественным и достойным уважения.

Несмотря на случившееся, учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме.