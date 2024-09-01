Фигуранты дела о бронежилетах для Минобороны действовали организованной группой

Подозреваемые в поставке некачественных бронежилетов для армии действовали организованной группой в течение 2023 года. В уголовном деле могут появиться новые эпизоды, сообщило РИА «Новости» .

В распоряжение журналистов попали материалы расследования. Следователи изъяли не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, и допустили выявление новых эпизодов преступлений.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые в 2023 году действовали в составе организованной группы на территории Москвы и Подмосковья. Группа компаний «Пикет» получила по госконтракту с Минобороны по меньшей мере 2,4 миллиарда рублей. Они поставили 22 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

Басманный суд арестовал трех сотрудников предприятия, в том числе гендиректора Андрея Есипова. Следователи заподозрили их в мошенничестве в особо крупном размере.

Окружной военный суд в Москве отправил под стражу фигуранта другого громкого уголовного дела, связанного с Минобороны, сообщила радиостанция Sputnik. Бывший замминистра Павел Попов пробудет в изоляторе до конца октября.