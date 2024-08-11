Следствие начало розыск активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны

Фото: РИА «Новости»

Следствие в рамках уголовных дел о коррупции разыскивает активы арестованных генералов Минобороны России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственниками, знакомыми, а также представителями аффилированных компаний, попытавшихся их скрыть от правосудия», — рассказал собеседник агентства.

Если следствие установит, что недвижимость и другие активы были приобретены на неподтвержденные доходы, то имущество и денежные средства будут обращены в казну России в судебном порядке.

В Москве 31 июля начался суд над генералом ФТС Дмитрием Мурышовым. Его обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

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