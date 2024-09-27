Следствие допросило 15 свидетелей по делу о подрыве железной дороги под Рязанью

РИА «Новости»: по делу о подрыве ж/д дороги под Рязанью допросили 15 человек

Следствие допросило 15 свидетелей по уголовному делу против гражданина России и Италии Руслана Сидики*, устроившего подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство со ссылкой на документы следствия сообщило, что показания свидетелей подтвердили причастность Сидики* к подрыву железной дороги в ноябре 2023 года.

«Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений следователя, с момента предыдущего продления меры пресечения по делу… допрошены 15 свидетелей», — выяснил источник агентства.

Свидетели дали в отношении Сидики* изобличающие показания, уточнило следствие в документах.

Ранее в «РЖД» оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области в 30 миллионов рублей.

*Руслан Сидики внесен в перечень экстремистов и террористов Росинформмониторинга.