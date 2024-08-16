В РЖД оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей под Рязанью

В компании «РЖД» оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области, совершенного Русланом Сидики*, в 30 миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным следствия, гражданин России и Италии 11 ноября 2023 года совершил подрыв на железной дороге между станциями Блокпост и Рыбное. В результате атаки 19 вагонов с удобрениями сошли с рельсов.

«Компания провела оценочную экспертизу, которая установила, что в результате подрыва железнодорожного полотна, совершенного обвиняемым, РЖД понесла материальный ущерб в размере около 30 миллионов рублей», — пояснили в РЖД.

Мужчину задержали российские силовики в его квартире в Рязани, где он ожидал схему радиодетонатора от СБУ, который самоуничтожается на расстоянии одного километра от активации.

Сидики позже рассказал, что грузовой состав с удобрениями смог подорвать только с третьей попытки, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением.

*Руслан Сидики внесен в перечень экстремистов и террористов Росинформмониторинга.