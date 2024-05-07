Следователя из Петербурга отправили в колонию на восемь лет | 360°

07 мая 2024, 13:57
Следователя из Петербурга отправили в колонию на восемь лет
Суд дал 8 лет экс-следователю МВД из Петербурга за взятку в 895 тысяч рублей
Суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую следовательницу управления МВД России по Центральному району Рукият Расулову к восьми годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Подсудимую признали виновной по статье «Получение взятки должностным лицом». Суд установил, что 13 июля 2022 года Расулова за помощь в незаконном прекращении уголовного дела о мошенничестве получила взятку в 895 тысяч рублей.
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Через посредника следователь получила коробку от конфет, в которой находились денежные средства. Расулову задержали при получении взятки в рабочем кабинете, на месте работали сотрудники УСБ главка МВД по Санкт-Петербургу.
Суд назначил Расуловой восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишил ее права занимать должности в правоохранительных органах на восемь лет.
Ранее бывшего заммэра Пскова заподозрили в получении взятки в виде массажного кресла.
Санкт-Петербург
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