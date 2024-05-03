Бывшего заммэра Пскова заподозрили в получении взятки в виде массажного кресла | 360°

Криминал 03 мая 2024, 10:37 Бывшего заммэра Пскова заподозрили в получении взятки в виде массажного кресла СКР: экс-замглавы администрации Пскова получил взятку в виде массажного кресла

Читать 360 в

В громком уголовном деле о коррупции в Пскове появился новый эпизод. Бывшего заместителя главы горадминистрации — начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заподозрили в получении второй взятки, в виде массажного кресла, сообщило Следственное управление СКР по Псковской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года руководитель двух предприятий передал чиновнику массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей. За это замглавы администрации Пскова обещал своевременно и беспрепятственно принять работы по муниципальным контрактам.

Реклама

Следователи возбудили уголовное дело по статье 291 УК России «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», бизнесмена задержали. Следком показал обыски в его офисе.

Уголовное дело по статье 290 УК России «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» объединили с возбужденным по другому эпизоду — за получение взятки в виде машины стоимостью более пяти миллионов рублей. Александра Грацкого уже заключили под стражу. «Газета.ru» сообщила, что он уволился после предъявления первого обвинения.