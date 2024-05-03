Бывшего заммэра Пскова заподозрили в получении взятки в виде массажного кресла | 360°

03 мая 2024, 10:37
Бывшего заммэра Пскова заподозрили в получении взятки в виде массажного кресла
СКР: экс-замглавы администрации Пскова получил взятку в виде массажного кресла
В громком уголовном деле о коррупции в Пскове появился новый эпизод. Бывшего заместителя главы горадминистрации — начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого заподозрили в получении второй взятки, в виде массажного кресла, сообщило Следственное управление СКР по Псковской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 года руководитель двух предприятий передал чиновнику массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей. За это замглавы администрации Пскова обещал своевременно и беспрепятственно принять работы по муниципальным контрактам.
Реклама
Следователи возбудили уголовное дело по статье 291 УК России «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», бизнесмена задержали. Следком показал обыски в его офисе.
Уголовное дело по статье 290 УК России «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» объединили с возбужденным по другому эпизоду — за получение взятки в виде машины стоимостью более пяти миллионов рублей. Александра Грацкого уже заключили под стражу. «Газета.ru» сообщила, что он уволился после предъявления первого обвинения.
Уголовное дело
Коррупция
Чиновники
Следственный комитет России
Реклама
Реклама