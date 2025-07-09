Следователи завершили расследование дела об убийстве двух человек в Москве

Столичные сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство и убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, год назад, 17 июня 2024 года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забежал в квартиру знакомого на улице Бутлерова на юго-западе Москвы. Между приятелями возник конфликт, который перерос в потасовку.

Обвиняемый не менее 17 раз ударил оппонента ножом. Его знакомый от полученных травм умер на месте.

После этого, находясь в другой квартире, мужчина напал с ножом на еще троих людей. Пострадавших госпитализировали. Один из них скончался в больнице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Обвиняемого арестовали. Дело передано в суд.

Ранее житель Москвы приревновал возлюбленную и несколько раз ударил ее ножом в подъезде жилого дома.