Следователи установили личность подрывника авто ГАИ в Москве

Личность мужчины, устроившего взрыв рядом с авто ГАИ на площади у Савеловского вокзала в Москве, установили. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

«В кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики», — отметила она.

По данным следствия, мужчина 22 февраля 2026 года выехал на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Силовики установили маршрут его следования.

Злоумышленник подорвал машину ГИБДД в ночь на 24 февраля. Один из правоохранителей погиб на месте, еще двое пострадали. СК возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении взрывчатки.