Следователи установили 13-го фигуранта дела о торговле младенцами в Москве

ТАСС: в деле матери Логиновой о торговле младенцами появился 13-й фигурант

Следователи установили нового фигуранта в деле многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщницы Натальи Патоки о торговле младенцами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В причастности к преступлению созналась жительница Московской области. Обвиняемой вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«[ФИО] предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы», — сказал собеседник агентства.

Женщина стала 13-м фигурантом дела. Среди остальных предполагаемых преступников — три многодетных матери, няня детского сада, кулинар, бизнесмен, гастроэнтеролог и бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края. Последняя продала внучку одной из трех многодетных матерей.

Главная фигурантка дела Логинова 10 августа признала вину. Всего следователи установили семь случаев продажи новорожденных по этому делу.