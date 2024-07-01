Следователи разобрались в деле о гибели восьми пациентов петербургской больницы

Правоохранители завершили расследование дела о халатности сотрудников городской больницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

Следователи выяснили, что работники консультативно-диагностического центра, находящегося на улице Сикейроса, приняли в больницу поставку сульфата бария, который не предназначен для использования в медицине.

«После приема в 2022 году данного препарата пациентами больницы спустя несколько суток наступила смерть восьмерых из них, еще 44 пациентам был причинен вред здоровью», — написали в публикации ведомства.

В ходе расследования блюстители порядка допросили более 150 свидетелей и провели свыше 60 разных экспертиз, в том числе химические и судебно-медицинские.

В итоге обвинение предъявили заместителю главного врача по медицинской части и заведующей отделом лучевой диагностики. Против самого главного врача медучреждения и его заместителя по лечебной и экспертной работе материалы дела выделили в отдельное производство.

Ранее жительница Иркутска умерла после плановой операции по удалению грыжи и лишней кожи на животе в платной клинике. Как рассказал 360.ru супруг погибшей пациентки, в этом виноват анестезиолог, который ошибся во время реанимации. До происшествия его жена уже переносила две такие операции в других клиниках и никаких проблем не было.