Следователи нагрянули с обыском в издательство «Эксмо»

Правоохранительные органы пришли с обысками в издательство «Эксмо». Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, силовики задержали генерального директора организации Евгения Капьева для допроса.

По словам собеседника журналистов, речь идет об уголовном деле об организации экстремистской организации.

Источник «Известий» не исключил, что расследование связано с распространением литературы с пропагандой ЛГБТ* среди несовершеннолетних.

Собеседник журналистов уточнил, что речь идет о романах, которые выходили в издательствах Popcorn Books и Individuum Print, которые продвигали произведения за счет инвестиционной поддержки ирландского книжного сервиса.

«Эксмо» купило Popcorn Books в августе 2023 года.

В мае 2025-го следователи задержали исполнительного директора издательства Individuum и Popcorn Books Дмитрия Протопопова, экс-директора по продажам Павла Иванова и менеджера склада Артема Вихляева по делу об экстремистской организации. Суд отправил их под домашний арест.

По версии следствия, обвиняемые занимались продажей книг с пропагандой ЛГБТ*, остававшихся на складах. После возбуждения уголовного дела издательство Popcorn Books объявило о закрытии.

Вместе с отправленными под домашний арест сотрудниками следователи также задержали директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина.

В издательстве заявили, что его дело не связано с литературой с пропагандой ЛГБТ*, которая выходила в Popcorn Books. После допроса следователи отпустили Норовяткина, оставив его в статусе свидетеля.

*Запрещенное в России экстремистское движение.