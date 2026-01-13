Следователи приехали в роддом Новокузнецка после гибели девяти младенцев

СК показал кадры из роддома Новокузнецка, где скончались девять младенцев

Кемеровские следователи и криминалисты приступили к работе в Новокузнецком родильном доме № 1 для изучения обстоятельств гибели девяти новорожденных и расследования уголовных дел о причинении смерти по неосторожности и халатности. Кадры из медицинского учреждения опубликовала пресс-служба центрального главка СК.

На опубликованных кадрах женщина-следователь осмотрела родильный зал, провела работу в архиве, изучая данные рожениц, а также побеседовала с представителем медицинского персонала.

По версии следствия, всего в Новокузнецком родильном доме № 1 в течение января скончались девять новорожденных. В Минздраве Кемеровской области заявили, что у погибших младенцев диагностировали внутриутробную инфекцию.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты роддома выхаживали 17 детей, которые находились в крайне тяжелом состоянии из-за недоношенности и тяжелого заболевания.

Специалисты не смогли спасти девять новорожденных, которые скончались. Еще четыре ребенка остались в отделении интенсивной терапии и такое же количество маленьких пациентов перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу.