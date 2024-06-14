Следователи попросили продлить арест замглавы Минобороны Иванова

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок содержания под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», — заявила собеседница агентства.

Замглавы Минобороны предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По данным СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки.

Ранее стало известно, что сожительница арестованного переоформила свои автомобили на других владельцев. Речь идет о машинах MINI Cooper и Mercedes.

Адвокат Эдуард Исецкий допустил возврат арестованного имущества замминистра обороны. Это могут сделать после вынесения приговора, сообщили «Известия».

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