Следователи опросили соседей офицера-предателя Ступникова

Правоохранительные органы в Омске опросили жителей двух домов, где мог жить объявленный в розыск за переход на сторону Украины бывший офицер Лев Ступников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перебежчик жил в Центральном округе города, где сменил две квартиры в двух домах на одной улице. Старшая по дому Юлия вспомнила, что давно в одной из квартир проживала семья военных.

«Может быть, лет 15 назад, но сейчас там семья с ребенком. Недавно в доме ходили следователи, люди в форме, спрашивали про военного из квартиры. Подробности не озвучивали», — сказала она.

Житель другого дома добавил, что о соседе-военном слышал только от других жильцов.

«Сам его в глаза не видел ни разу. Соседи и соседи. Квартиру продали, другая семья делает там ремонт. А про мужчину я только слышал, что полицейские им интересовалась», — заключил он.

Из-за действий Ступникова погибли около 200 человек. Он больше полугода передавал ВСУ данные о местоположении боевых товарищей.