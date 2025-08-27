Следователи КБР раскрыли двойное убийство 40-летней давности

Следователи КБР предъявили обвинение в двойном убийстве 1984 года иностранцу

Обвинение в убийствах жительницы Нальчика и ее дочери-подростка, совершенных в 1984 году, предъявили следователи Кабардино-Балкарии экстрадированному в Россию 67-летнему иностранцу. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

Тела убитых женщины и девочки нашли в одном из домов Нальчика в 1984 году.

Занимавшиеся расследованием уголовного дела криминалисты не смогли получить достаточных доказательств о причастности мужчины к жестокой расправе.

Новое расследование возобновили только в 2024 году.

Следователи установили, что обвиняемый приехал в Нальчик, чтобы расправиться с новой семьей своего отца.

Сначала он зарезал мачеху, а после изнасиловал и задушил ее дочь от первого брака. Забрав деньги и драгоценности, злоумышленник сбежал.

Современные методики исследования позволили следователям провести молекулярно-генетическую экспертизу и установить личность обвиняемого.

Мужчину задержали в июле этого года в рамках международного розыска и экстрадировали в Россию.

Материалы дела вместе с обвинительным заключением следователи передали в суд.

