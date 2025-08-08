В Пермском крае раскрыли дело об убийстве 25-летней давности

В Пермском крае задержан 57-летний мужчина, которого подозревают в убийстве двух человек на территории свинофермы весной 2000 года. Личность подозреваемого и его причастность к преступлению установили сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю и ГУ уголовного розыска МВД России совместно со следователями СКР и специалистами криминалистического центра, написал Ura.ru .

По данным следствия, в марте 2000 года подозреваемый и его сообщник удерживали двух мужчин в овощной яме, запугивая их сторожевыми собаками. Затем злоумышленник избил потерпевших, подозревая их в краже, в результате чего оба скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, тела были сброшены в воду. Сообщник был задержан и осужден еще в 2000 году, а основному подозреваемому удалось скрыться. В последующие годы фигурант сменил имя и был задержан уже под настоящими данными в Кемеровской области за другое преступление.