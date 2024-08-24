Следователи допросили потерпевших по делу о подготовке нападения на Симоньян

РИА «Новости»: трех потерпевших допросили по делу о покушении на Симоньян

Следствие в рамках расследования о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак дополнительно провело допрос потерпевших. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Из материалов дела следует, что дополнительный допрос в качестве потерпевших прошли три человека.

Следователи уже провели очную ставку с задержанными, которых подозревают в готовившихся нападениях.

Подготовку покушения российские силовики предотвратили летом 2023 года. По информации ФСБ, преступление планировали совершить украинские спецслужбы. В СК сообщили, что фигурантами уголовного дела стали более 10 человек из неонацистской группировки «Параграф-88».